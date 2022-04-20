Okulda kavga çıktı! Lisede ölüm!

İHA

Son dakika haberler... Sakarya'da, bugün öğle saatlerinde Geyve ilçesi Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde kan donduran bir olay meydana geldi.

TENEFÜSTE TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre mobilya bölümü öğrencisi işitme engelli Enes İşcan ile N.Ş. (17) isimli öğrenci arasında teneffüste tartışma çıktı.

KAVGADA BAŞINI YERE ÇARPTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında merdivenlerden düşen Enes İşcan, başını yere çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

Yaralanan İşcan için sağlık ekibi çağrıldı. Gelen ambulansla Geyve Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Enes İşcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BİR ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Enes İşcan´ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürülürken, N.Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı.