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Öğrencileri taşıyan otobüs, TIR'a arkadan çarptı: 33 yaralı

Balıkesir'de feci bir kaza meydana geldi. Kentte öğrencileri taşıyan otobüs, 1 TIR'a arkadan çarptı. Olayda 32 öğrenci ile 1 sürücü yaralandı

Giriş: 05.05.2023 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Balıkesir'de öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı! 33 yaralı var
DHA

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde TIR'a arkadan çarpan tur otobüsündeki 32 öğrenci ile sürücü yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre kaza, gece saatlerinde Balıkesir- Bursa kara yolunda meydana geldi.

Ege Üniversitesi Tanıtım Günleri'ne gitmek için Bursa´dan yola çıkan Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan, Veli Korkut idaresindeki tur otobüsü, S.E. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazada Korkut sürücü kabinine sıkışırken, 32 öğrenci yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Korkut ile öğrenciler, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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