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Oğlu ölen doktor bilinci kapalı bulundu!

Aksaray’da dün 14 yaşındaki oğlu intihar eden doktor baba, bugün kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde evden çıkan ve kendisinden hiç haber alınamayan doktorun sosyal medya mesajı sevenlerini endişeye bürüdü. Kentte tüm birimler tarafından hummalı bir arama çalışması başlatılırken, emniyet drone ile arama yaptı. Dr. Timur Yılmaz saatler sonra bilinci kapalı olarak bulundu. Midesi yıkanan Yılmaz, yoğun bakıma alındı

06.12.2021 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Oğlu intihar eden doktordan kötü haber
Oğlu ölen doktor bilinci kapalı bulundu!
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İHA

Aksaray'da dün yürek yakan bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Kaan Yılmaz dün girdiği bunalım sonucu Taşpazar Mahallesindeki evlerinin 5. katının balkonundan atlayarak intihar etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan 14 yaşındaki Kaan Yılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABADAN HABER ALINAMADI

Olayın ardından Kaan Yılmaz’ın babası Dr. Timur Yılmaz’dan bugün sabah saatlerinden buyana haber alınamıyordu. Sosyal medya mesajını gören sevenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

"SENİ ASLA BIRAKMAM" MESAJI

Sabah erken saatlerde Taşpazar Mahallesindeki evinden çıkarak 68 BD 868 plakalı aracıyla evden ayrılan doktordan haber alınamazken, sosyal medya hesabında yaptığı, “Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam” mesajı sevenlerini endişeye bürüdü.

EKİPLER KAYIP BABAYI ARADI

Hürriyet Mahallesi 9 Nolu Sağlık Ocağı'nda Aile Hekimi olarak görev yapan baba Dr. Timur Yılmaz emniyet, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım Hizmetleri Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince arama başlatıldı.

BİLİNCİ KAPALI BULUNDU

Doktor Yılmaz, saatler süren aramanın ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Pınar Mahallesi 4007 Sokakta bulundu. Aracın içerisinde bilinci kapalı olarak bulunan doktor için polis ekipleri olay yerine acil ambulans istedi.

Bu sırada polis ekipleri aracın camını kırarak kapıları açtı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, polis ekipleriyle birlikte bilinci kapalı olan doktoru araçtan çıkartarak sedyeye aldı.

MİDESİ YIKANIP YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan doktor olay yerine yakın olan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan doktorun, intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerine midesi yıkanarak yoğun bakıma alındı. Doktor babanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri araçta ve olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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