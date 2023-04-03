Kazada, sürücü Mertürk hafif yaralanırken, yanındaki İnanç Tatar ise camdan fırladı. Tatar yara almazken, Merttürk ise hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza, diğer off-road tutkunları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde taklalar atan cipin ön camından fırlayan İnanç Tatar´ın yuvarlanarak aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu, 'yavaş yavaş' diyerek bağıran çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü.