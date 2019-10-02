SON DAKİKA!

02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39.3 azalarak 281 bin 309 adet olarak gerçekleşti.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil satışları, 2019 yılı dokuz ayı sonunda geçen yıla göre yüzde 36.92 oranında azalarak 228 bin 628 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 47.84 azalarak 52 bin 681 adet seviyesine geriledi.
2019 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise yüzde 82.35 oranında artış ile, 41 bin 992 adet seviyesinde gerçekleşti.
ODD'den yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100.67 arttı ve 35 bin 308 adet oldu. Bu dönemde hafif ticari araç pazarı da yüzde 23.03 arttı ve 6 bin 684 adet olarak gerçekleşti.
Eylül ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 38.3, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 44.4 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 33.2 azalış izlendi.
DİZEL SATIŞLARI DÜŞTÜ
ODD verilerine göre, geçtiğimiz ay 128 adet elektrikli ve 7 bin 625 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşirken, pazarda ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 38.15 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 87 bin 228 adet ile sahip oldu.
2019 yılı Eylül ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 55.81’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı ise yüzde 67.80’e ulaştı.
Bu dönemde otomobil pazarında en büyük segmenti yüzde 86.3 ile vergi oranları düşük olan A,B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.
Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61.9 pay alan C (141 bin 629 adet) segmenti ulaştı.
Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi sedan otomobiller (yüzde 51.2 pay, 117 bin 104 adet) oldu.
2019 yılı Eylül ayı sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 71.45 pay ile van (37 bin 638 adet),ardından yüzde 12.41 pay ile kamyonet (6 bin 540 adet) ve yüzde 8.47 pay ile minibüs (4 bin 461 adet) ve yüzde 7.67 pay ile pick-up (4 bin 42 adet) yer aldı.
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