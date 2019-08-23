23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü, Menderes Caddesi'ndeki bir kafede, Fedai Baran (43),4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut (38) ve kızı F.B.B. ile buluştu.
Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
ANNE HASTANEYE KALDIRILDI ÇOCUK ŞOKA GİRDİ
DHA'da yer alan haberde Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
VELAYET KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ
Fedai Baran, olayın ardından Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Baran, mahkemedeki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi.
ANNENİN SON SÖZÜ: "ÖLMEK İSTEMİYORUM"
Emine Bulut'un, olayın hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü de ortaya çıktı. Fedai Baran'ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü.
KÜÇÜK KIZIN YÜREK PARÇALAYAN FERYADI
Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı. Görüntüde Fedai Baran'ın iki kişi tarafından kafeden çıkarılması da yer aldı.
TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURDU
Yürek yakan kadın cinayeti, anne ile kızının son görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından ise büyük infial yaşandı. Binlerce insan tepkisini paylaşırken, katil zanlısı Fedai Baran'ın en ağır biçimde cezalandırılmasını talep etti. Futbol kulüpleri de tepkisini, "Kadın cinayetleri son bulsun" paylaşımı ile dile getirdi.
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2019
— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 23, 2019
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 23, 2019
— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) August 23, 2019
SİYASİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 23, 2019
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 23, 2019
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