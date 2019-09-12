12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in Bornova ilçesinde, 18 Aralık 2017'de, özel bir üniversitede okuyan Günhan Öztürk (27) ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü (21),bir barda eğlendi.
İkili daha sonra Günhan Öztürk'ün evine gitti. Günhan Öztürk, evde babasına ait kılıcı genç kızın boynuna ve omzuna sapladı. Zülal Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, polisi arayan Öztürk teslim oldu.
NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLAMADI
İHA'daki habere göre ifadesinde suçunu itiraf eden, ancak nedeni konusunda bilgi vermeyen Öztürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Günhan Öztürk hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
GENÇ KIZIN AİLESİ DE DURUŞMAYA KATILDI
Günhan Öztürk’ün (27) ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya bugün devam edildi. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Günhan Öztürk, öldürülen Zülal Tütüncü’nün annesi Bedriye ve babası İsmail Tütüncü ile tarafların avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan katıldı.
EK SÜRE TALEP EDİLDİ
Mahkeme heyeti, sanığın olay tarihinde kullandığı cep telefonu hakkında hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığını belirtti. Tütüncü Ailesi'nin avukatı ve bakanlık avukatı Tezcan, raporu incelemek için ek süre talebinde bulundu. Sanık avukatı ise sadece müvekkilinin telefonunun incelenmesinin davanın seyri adına eksiklik olduğunu ifade etti. Sanık avukatı maktulün cep telefonunun da incelenmesini istedi.
GENÇ KIZIN TELEFONU DA İNCELENECEK
İddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamına, raporun incelenmesi için ek süre verilmesi yönünde mütalaa verdi.
Mahkeme heyeti, savcının mütalaasını kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın cep telefonu için hazırlanan raporun incelenmesi için ek süre verilmesine ve maktulün cep telefonunun da incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!