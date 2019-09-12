İzmir'in Bornova ilçesinde, 18 Aralık 2017'de, özel bir üniversitede okuyan Günhan Öztürk (27) ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü (21),bir barda eğlendi.

İkili daha sonra Günhan Öztürk'ün evine gitti. Günhan Öztürk, evde babasına ait kılıcı genç kızın boynuna ve omzuna sapladı. Zülal Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, polisi arayan Öztürk teslim oldu.

NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLAMADI

İHA'daki habere göre ifadesinde suçunu itiraf eden, ancak nedeni konusunda bilgi vermeyen Öztürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Günhan Öztürk hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

GENÇ KIZIN AİLESİ DE DURUŞMAYA KATILDI

Günhan Öztürk’ün (27) ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya bugün devam edildi. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Günhan Öztürk, öldürülen Zülal Tütüncü’nün annesi Bedriye ve babası İsmail Tütüncü ile tarafların avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan katıldı.

EK SÜRE TALEP EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın olay tarihinde kullandığı cep telefonu hakkında hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığını belirtti. Tütüncü Ailesi'nin avukatı ve bakanlık avukatı Tezcan, raporu incelemek için ek süre talebinde bulundu. Sanık avukatı ise sadece müvekkilinin telefonunun incelenmesinin davanın seyri adına eksiklik olduğunu ifade etti. Sanık avukatı maktulün cep telefonunun da incelenmesini istedi.

GENÇ KIZIN TELEFONU DA İNCELENECEK

İddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamına, raporun incelenmesi için ek süre verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasını kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın cep telefonu için hazırlanan raporun incelenmesi için ek süre verilmesine ve maktulün cep telefonunun da incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.