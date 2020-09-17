Nutella'dan helal yanıtı

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İtalyan Ferrero tarafından üretilen ünlü çikolatalı fındık kreması Nutella'nın sosyal medya hesabında verilen çelişkili yanıtlar nedeniyle ürünle ilgili "helal mi değil mi?" tartışması başladı.

Müslüman bir tüketici Nutella'nın ABD hesabına "Ürünleriniz helal mi?" sorusunu yöneltti. Nutella'dan gelen "Hayır helal değil." cevabı binlerce kişiyi şoke etti.

Twitter üzerinden başlayan ve gündem olan tartışma sonrası firma, gelen tepkiler sonrası ikinci bir açıklama daha yaptı.

Dünya genelinde satılan tüm Nutella ürünlerinin helal tüketime uygun olduğu belirtilirken, üretim tesislerinin yüzde 90'ından fazlasının helal sertifikasına sahip olduğu ve kalan fabrikaların da sertifikalandırma sürecinde olduğu ifade edildi. Nutella'nın açıklamasında, "Önceki tivitimizde yaptığımız hatadan dolayı özür dileriz." denildi