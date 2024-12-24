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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Nedim Yamalı Gelecek Partisi'nden istifa etti | Son dakika haberleri

        Nedim Yamalı Gelecek Partisi'nden istifa etti

        Gelecek Partisi'nden Ankara Milletvekili Nedim Yamalı istifa etti. Gelecek Partisi'nin milletvekili sayısı 8'e düştü. Yamalı'nın istifasıyla Saadet Partisi grubu düşmüş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 11:52 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:14
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        Nedim Yamalı Gelecek Partisi'nden istifa etti
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        Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nden istifa etti.

        Nedim Yamalı, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

        SAADET GRUBU DÜŞTÜ

        Gelecek Partisi'nin milletvekili sayısı 8'e düşerken, Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 12'ye yükseldi.

        Nedim Yamalı'nın istifasının ardından 20 milletvekili olan Saadet Partisi grubu 19'a düşerken, grup kurma çoğunluğunu kaybetti.

        BÜLENT KAYA: GRUBU DEVAM ETTİRME ÇABASI İÇİNDE OLACAĞIZ

        Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Saadet Partisi olarak grubu devam ettirmek için bir çalışma içinde olacağız." dedi.

        Kaya, "Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'nın istifasıyla Saadet Grubu'nun düşeceği" söylemlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        "Sosyal medyadan açıklanan bir istifa var. Bize veya Meclis Başkanlığına ulaştırılan resmi bir yazı henüz yok." ifadesini kullanan Kaya, istifayla grup kurmak için gerekli sayıyı yitirecek Saadet Grubu'nun durumuna ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

        "Yeni bir durum var önümüze bakacağız, bir değerlendirme yapacağız. Mecliste güçlü bir muhalefet gruplar aracılığıyla yapılıyor. Saadet Partisi olarak grubu devam ettirmek için bir çalışma içinde olacağız. 1,5 yıllık süreç gösterdi ki Saadet Partisinin Meclisteki varlığı milletimiz açısından çok önemli bir şey, bunu devam ettirmeye gayret ettireceğiz."

        NEDİM YAMALI KİMDİR?

        1983 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu.

        2001'de AK Parti Ankara İl Başkanlığı kurucuları arasında yer aldı, 2001-2003 yılları arasında Ankara İl Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yaptı. 2014-2018 yıllarında ise AK Parti Ankara İl Başkanlığı görevinde bulundu.

        Gelecek Partisi'nin kurucularından olun Yamalı, Siyasi İşler Başkanı olarak görev yapıyordu.

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