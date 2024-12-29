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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Müsavat Dervişoğlu'ndan İmralı ziyareti mesajı | Son dakika haberleri

        Müsavat Dervişoğlu'ndan İmralı ziyareti mesajı

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Part-İmralı görüşmesine ilişkin olarak, "Türkiye'nin her meseleyi açıkça tartışması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Kimin ne istediği belli olmadan, birtakım adresler göstererek, 'Türkiye'nin geleceğine dair bir yol haritasını müştereken oluşturuyoruz' hissiyatı yaratılmasını ben kabul etmiyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 13:34 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:34
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        Dervişoğlu'ndan 'İmralı' açıklaması
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti heyetinin dün İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamaya ilişkin, "Kimin ne istediği belli olmadan, birtakım adresler göstererek, 'Türkiye'nin geleceğine dair bir yol haritasını müştereken oluşturuyoruz' hissiyatı yaratılmasını ben kabul etmiyorum." dedi.

        Dervişoğlu, partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığınca bir toplantı salonunda düzenlenen teşkilat buluşmasında yaptığı konuşmada, partilerini yok etmek, bölmek ve siyasi ömrüne vade biçmeye çalışanlar bulunduğunu öne sürdü.

        Siyasetin gidenlerle değil, kalanlarla yapıldığını vurgulayan Dervişoğlu, 2025'in İYİ Partinin 'şahlanış yılı' olacağını; emeklinin, dulun, yetimin, gençlerin, çiftçinin, dar gelirlinin, asgari ücretli işçinin ve memurun başına gelen olumsuzlukların hesabını soracaklarını ifade etti.

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        Türkiye'nin çok önemli problemleri olduğunu aktaran Dervişoğlu, "22 bin 104 lira asgari ücretle geçinilir mi? 12 bin 500 lira emekli maaşı ne olacak? 15, 17, 20 bin lira olsa o emekli ücretiyle geçinilebilir mi? Girdi maliyetleri bu kadar yükselmişken, gübre, ilaç, mazot yüzde 100'den fazla zamlanmışken, çiftçi ektiği üründen bereket oluşturup hanesine ekmek götürebilir mi? Gençlerimiz işsiz. Türkiye, işsiz üniversiteliler cehennemine dönüştü. Gençlerimiz, başka ülkelerde gelecek arıyor." diye konuştu.

        SORU-CEVAP

        Dervişoğlu, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        DEM Parti heyetinin İmralı Adası ziyaretine yönelik bugünkü yazılı açıklamasına ilişkin görüşleri sorulan Dervişoğlu, "Dün, devletin bazı yetkilileriyle o ziyareti yapanlar bir görüşme yaptılar ve ortak bir metin hazırladılar. O metni dikkatlice okuyacağım. İçinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin beklentilerinin hilafına olan ne varsa onu değerlendirip kamuoyuyla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

        Dervişoğlu, "Teröristbaşı Öcalan'ın, Bahçeli ve Erdoğan'ın paradigmasına olumlu katkı sunmaya hazırım' çağrısı mı bu?" şeklindeki soruya, "Paradigmanın ne olduğunu bilmiyoruz. Herkes sır katipliğinde konuşuyor. Abdullah Öcalan'dan ne istendiğini bilmiyoruz. Teröristbaşı Öcalan'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne bekler? Ben bunu anlayabilmiş değilim." sözleriyle yanıt verdi.

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        Dervişoğlu, DEM Parti heyetinin yazılı açıklamasındaki, "Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır." ibaresinin sorulması üzerine, "TBMM'nin bu gelişmelerle ilgili magazinel haberlerin dışında herhangi bir bilgisi yok. Dolayısıyla TBMM elbette ki inisiyatif almalıdır. Ama bütçeyi görüşürken bile, bütçenin bir rakamını veya metindeki bir virgülü değiştirmeye muvaffak olamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye'nin her meseleyi açıkça tartışması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Kimin ne istediği belli olmadan, birtakım adresler göstererek, 'Türkiye'nin geleceğine dair bir yol haritasını müştereken oluşturuyoruz' hissiyatı yaratılmasını ben kabul etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sokakta akıl arayan bir devlet görünümünden behemehal kurtarılmalıdır." diye konuştu.

        ASGARİ ÜCRET

        Dervişoğlu, 2025'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin soruya karşılık, daha önce asgari ücretin 28 bin liradan aşağı olmaması gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulunduklarını, bu önerilerini de sendika başkanlarıyla paylaştıklarını anımsattı.

        Asgari ücret belirlenirken "dayatmacı" bir tavır sergilendiğini savunan Dervişoğlu, "TÜRK-İŞ artık tespit komisyonuna da katılmayacağını söyledi. Üç bileşenden ikisinin imzalaması, asgari ücretin belirlenmesi için yeterli oluyor. Bu işçiyi temsil eden kurumların baypas edilmesi anlamına geliyor. İşçilerimiz, dar ve sabit gelirlilerimiz, emeklilerimiz çok büyük ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya ama bu hükümetin umurunda bile değil." şeklinde konuştu.

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