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Oy pusulasında değişiklik olacak mı?

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi sonrası oy pusulasında herhangi bir değişiklik olmayacak. İnce'nin aldığı oylar ise geçersiz sayılmayacak

Giriş: 11.05.2023 - 14:29 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi! Muharrem İnce oy pusulasında olacak mı, oylar geçersiz mi sayılacak? - 2023 Seçim Haberleri
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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildi. İnce'nin bu kararı sonrası oy pusulasında değişiklik yaşanmayacak.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adaylarının yer aldığı oy pusulası gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulasında seçimlerden çekilen Muharrem İnce de yer alacak.

İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası, oy pusulasında herhangi bir değişiklik olmayacak. İnce'nin aldığı oylar geçersiz sayılmayacak. İnce'nin ikinci tura kalması durumunda, 3'üncü olan aday ikinci tura kalmış kabul edilecek.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük

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