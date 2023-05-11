Oy pusulasında değişiklik olacak mı?

İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası, oy pusulasında herhangi bir değişiklik olmayacak. İnce'nin aldığı oylar geçersiz sayılmayacak. İnce'nin ikinci tura kalması durumunda, 3'üncü olan aday ikinci tura kalmış kabul edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulasında seçimlerden çekilen Muharrem İnce de yer alacak.