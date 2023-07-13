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İstanbul Bayrampaşa'da dondurucuda parçalanmış cesedi bulunan Muhammed Nuh Kasadar cinayetinin soruşturması tamamlandı. Adliyeye gönderilen katil zanlısı, Kasadar’ın ailesinden 40 bin dolar fidye istediği ortaya çıktı.

İstanbul Bayrampaşa’da öldürüldükten sonra cesedi 6 parçaya bölünerek dondurucuya konulan 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar’ın cinayetinin detayları ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Muhammed Nuh Kasadar geçtiğimiz pazartesi günü ortadan kaybolunca gazeteci yazar olan babası Mustafa Kasadar polise gidip şikayette bulundu.

FİDYE İSTEDİ İddiaya göre oğlunun kaçırıldığını ve kaçıran kişi tarafından aileden 40 bin dolar fidye parası istendiği belirtildi. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri hareket geçti. Şüpheli ile anlaşma sağlanarak kimliğinin tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheli Hakan Ö. polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli Hakan Ö., Mustafa Kasadar’ın eski çalışanı olduğu ortaya çıktı. REKLAM

“ÖLDÜRDÜM” DEDİ Hakan Ö.’yü hemen gözaltına alarak sorguya aldı. Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar’ı evinde boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Polis, Hakan Ö’nün Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairesine giderek arama yaptı. Daireye giren ekipler, Muhammed Nuh Kasadar’ın parçalanmış cesedini derin dondurucu içinde buldu. Ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.