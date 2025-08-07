Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Çanakkale Destanı'nın dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü kutlayarak, 61 yıl önce Kıbrıs'a yönelik düzenlenen hava harekatında esir düşen ve Rumlar tarafından yapılan acımasızca işkenceyle şehit edilen Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i andı.

TERÖRLE MÜCADELE

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği operasyon, arama-tarama faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Aktürk, "Son bir hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında ise son bir hafta içerisinde 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 239 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 496 olmuştur." dedi.

Son bir haftada engellenen 869 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının 45 bin 159'a ulaştığını vurgulayan Aktürk, "Suriye harekat alanlarında devam eden 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Münbiç bölgesinde imha edilen 11 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte imha edilen tünel uzunluğu Tel Rıfat ve Münbiç dahil 528 kilometre olmuştur." diye konuştu. İSRAİL İsrail'in, Gazze halkı üzerinde açlık silahıyla soykırım uygulamaya devam ettiğini aktaran Aktürk, İsrail'in ateşkes müzakerelerini sündürmek suretiyle Gazze halkının direncini kırmayı ve yurtlarını terk etmeye zorlamayı hedeflediğini söyledi. İsrail yönetiminin, ayrıca Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik kabul edilemez hukuksuz adımlar da attığını belirten Aktürk, "İsrailli yöneticilerin 3 Ağustos 2025 tarihinde Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskın tarzındaki kışkırtıcı eylemleri ve son dönemlerdeki ilhak çağrıları iki devletli çözüm ve barış umutlarını hedef almaktadır. İsrail'in Filistin'de ve bölgede sergilediği barış karşıtı tutumu karşısında derhal ateşkes sağlanarak, iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış tesis edilmelidir." ifadelerini kullandı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programına ilişkin de bilgi veren Aktürk, şunları söyledi: "Sayın Bakanımız, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Samsun iline verilecek 'İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne katılacak, ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelen Senegal Cumhuriyeti Başbakanı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştireceği görüşmelere refakat edecektir. Sayın Bakanımız, yarın TBMM'de düzenlenecek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na katılarak komisyon üyelerine bilgilendirmede bulunacaktır." EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de kesintisiz olarak devam ettiğini söyledi. Tatbikatlara ilişkin de bilgi veren Aktürk, 30 Temmuz'da ABD'de başlayan Emerald Warrior Spiral (Yakın Hava Desteği) tatbikatının yarın sona ereceğini belirtti. Aktürk, 12-22 Ağustos tarihlerinde Gölcük/Kocaeli'de Deniz İkmal Merkezi Komutanlığında "Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı"nın icra edileceğini ifade etti. Tuğamiral Aktürk, Maldivler'in savunma altyapısını geliştirmek ve desteklemek amacıyla hibe edilen TCG Volkan'ın, yarın Maldivler seyrini tamamlaması ve 16 Ağustos'ta Hizmete Giriş Töreni'nin icra edilmesinin planlandığını dile getirdi.

23 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde Fransa'da düzenlenen ve 44 ülkeden sporcuların katıldığı "Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası"na ilişkin de bilgi aktaran Aktürk, şunları kaydetti: "50 metre Tabanca Takım kategorisinde Avrupa ikincisi, 25 metre Standart Tabanca Takım kategorisinde ise Avrupa üçüncüsü olan ve 'Türkiye Atış Milli Takımı' adına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Atış Takımımız ile 2-3 Ağustos tarihlerinde Eğirdir/Isparta'da icra edilen Eğirdir Triatlon Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde eden TSK Spor Gücü Triatlon Takımımızı ve dereceye giren sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyoruz." ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİSTEMLERİ Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği silah ve sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığının artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edildiğini söyledi. Tuğamiral Aktürk, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda 5,56 milimetre Hafif Makineli Tüfek, Dragoneye-2 Termal Kamera, T-70 Genel Maksat Helikopteri ile Zırhlı Akaryakıt Tankeri muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını ifade etti. ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemlerinin, planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirterek, 25 Temmuz'da başlayan Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına "Uzman Yardımcısı Temini" başvurularının 25 Ağustos'a kadar, 4 Ağustos'ta başlayan "Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini" kapsamındaki başvuruların 3 Eylül'e kadar süreceğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile MSB'ye bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "MKE Dersliksiz Okul" uygulaması çerçevesinde teknik sınavların 4-8 Ağustos tarihlerinde Kırıkkale'deki MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğünde gerçekleştirildiğini ifade eden Aktürk, şöyle konuştu: "Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Komuta Kademesi'nin şekillendiği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı 5 Ağustos'ta, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanan Yüksek Askeri Şura kararlarının bir kez daha devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz." SORULAR VE YANITLAR Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında yaşanan çatışmalara ilişkin bakanlık kaynakları, SDG terör örgütünün 10 Mart'ta Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğinin sahada görüldüğünü belirtti.

Kaynaklar, şu ifadeleri kullandı: "Suriye'nin güneyinde meydana gelen çatışmalardan güç alarak terör örgütü SDG'nin de son dönemde sesinin gür çıktığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG'nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir. Bizim duruşumuzda ise bir değişiklik yoktur. Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadelesini desteklemeye, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürmeye devam etmekteyiz." DOĞU AKDENİZ'DE YAYINLANAN NAVTEX Bakanlık kaynakları, Doğu Akdeniz'de yapılacak bir kablo döşeme çalışması için yayınlanan NAVTEX'in Türk kıta sahanlığını da kapsamasıyla ilgili sorular üzerine, şunları söyledi: "Doğu Akdeniz'de 18 Mart 2020 tarihinde BM'ye bildirdiğimiz kıta sahanlığındaki haklarımıza yönelik kararlılığımız masada ve sahada daima gösterilmektedir. Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek kablo/boru döşeme yahut bilimsel araştırma yürütmek gibi faaliyetlerin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Bu kural dolayısıyla kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeden daima gerekli takipler ve izlemeler yürütmekte, ülkemizi yok sayan hiçbir faaliyet ve projeye (Great Sea Interconnector Projesi gibi) geçit vermemekteyiz. Bu hal tarzımız kapsamında 5 Ağustos 2025 tarihinde Cebelitarık bayraklı FUGRO GAUSS gemisinin jeofizik araştırmaları için yayımlanan NAVWARN duyurusunun, kıta sahanlığımızı ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığımız tarafından gerekli uyarılar yapılmış, Bakanlığımız da karşı NAVTEX'ini yayımladı. Ayrıca gerekli tedbirlerin alınması için bölgede hava ve deniz unsurlarımız görevlendirilmiştir. Bahse konu geminin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Kıta sahanlığımızı ihlal etmeye kalkmaları durumunda gereği sahada yapılacaktır."

İSKENDERUN DENİZ ER EĞİTİM ALAYI'NDA 2 ASKERİN ŞEHİT OLMASI Bakanlık kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda 2 askerin şehit olmasına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi: "İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda 2 Mehmetçiğimizin şehit olduğu olayla ilgili Adli Tıp Kurumu raporundan gelecek rapor beklenmektedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi resmi açıklamalar dışında, sosyal medyada gündeme getirilen yalan, çarpıtılmış ve algı oluşturmaya yönelik iddialara itibar edilmemelidir."