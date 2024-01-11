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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gündemdeki konulara dair sorulara yanıt verdi. Açıklamada harekat bölgelerinde askerlerin cep telefonu kullanımına ilişkin, "Akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır" denildi. MSB kaynaklarının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

MONTRÖ'NÜN TEHLİKEYE DÜŞEBİLECEĞİNE DAİR İDDİALAR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasındaki Üçlü Girişim’e yeni üyelerin de katılacağı ve Montrö’nün tehlikeye düşebileceğine dair iddialara da cevap verdi. Bakanlık kaynakları İstanbul’da imzalanan mutabakat ile ilgili şu bilgileri paylaştı: "MCM Blacksea (Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu) Türkiye’nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri’nin katılımı ile kıyıdaş ülkelerin kurduğu bir mayın temizleme grubudur. Bu organizasyon Karadeniz sahildar ülkelerinin organizasyonudur.

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İmzalanan Mutabakata göre, organizasyon yapısı içerisinde üç ülkenin Deniz Kuvvetleri Komutanlarından oluşan bir komite yılda iki defa toplanacaktır. Bu komite görev grubunun faaliyetleri ve uygun şartlar oluştuğunda, savaşın bitmesini müteakip katılacak ülkelerin belirlenmesi ve kabul edilmesi konularında oy birliği ile karar alacaktır. Kıyıdaş olmayan müttefiklerimizin bu organizasyona katkı beklentileri değerlidir ancak oluşturulan bu inisiyatif sadece üç kıyıdaş müttefik ülke gemilerine açık olacaktır. Karadeniz’e kıyıdaş diğer ülkelerin mutabık kalınan ve belli alanlardaki katkıları zaman içinde ve şartlar oluştuğunda yine üç ülkenin oybirliği ile gerçekleşebilir.

"İSTİKRARIN TEMİNATI MONTRÖ SÖZLEŞMESİ'DİR"

Montrö anlaşması kurallarının uygulatılması titizlikle sağlanmaktadır. Karadeniz’de istikrarın teminatı Montrö Sözleşmesi’dir. İngiltere’nin Ukrayna’ya sattığı Mayın Avlama gemileri, savaş bitmeden Karadeniz'e giremez. İngiltere’ye bu durum daha önce bildirildi ve kendilerinin de bu konuda şuan için bir talebi yoktur. MCM Blacksea kapsamında her ülkeden birer mayın avlama gemisi ve bir komuta kontrol gemisi olmak üzere toplam 4 gemi Karadeniz’de görev yapacaktır."

TUZLA’DAKİ OLAY İLE İLGİLİ SON DURUM

Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanan olayla ilgili Yüksek Disiplin Kurulu’nun toplanıp toplanmadığına ilişkin bir soru üzerine Bakanlık kaynakları şunları söyledi: "Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu Ocak ayı ikinci yarısında toplanacak olup, inceleme/araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verilecek ve Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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TCG İSTANBUL, TCG DERYA VE TCG ARİF EKMEKCİ GEMİLERİNİN TESLİM TARİHİ

TCG İSTANBUL Fıkrateyni, Denizde İkmal Gemisi DERYA ve Denizde Akaryakıt Gemisi Ütğm. Arif Ekmekçi gemilerinin 19 Ocak’ta Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine MSB Kaynakları şunları kaydetti:

“MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Projesi kapsamında TGM İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen İstanbul Fırkateyni'nin halihazırda Deniz Kabul Testi (DKT) faaliyetlerine devam edilmektedir. Proje faaliyetlerinde gelinen durum itibariyle İstanbul Fırkateyni'nin yanı sıra Denizde İkmal Muhabere Gemisi Derya, Denizde Akaryakıt Gemisi Ütğm. Arif Ekmekçi ve Marlin İDA’nın Ocak ayı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanmaktadır.

TÜRK SAVAŞ UÇAKLARININ İDLİB ÜZERİNDE UÇTUĞUNA DAİR HABERLER

Bakanlık kaynakları, Türk savaş uçaklarının birkaç gün önce İdlib üzerinde uçuş gerçekleştirdiğine dair haberlere ilişkin olarak şunları söyledi: "7 Ocak 2024 tarihinde İdlib’teki üs bölgelerimizi tehdit edebilecek ve milliyeti belirlenemeyen insansız hava aracı tespit edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından derhal önleme ve engelleme yapılmıştır. Suriye sınırındaki faaliyetler Rusya Federasyonu ile yakın koordinasyon içerisinde yürütülmektedir."

CEP TELEFONU KULLANIMINA YÖNELİK TEDBİRLER

Operasyon bölgelerinde cep telefonu kullanımına ilişkin ne tür tedbirler alındığına ilişkin soru üzerine MSB kaynakları şu bilgileri paylaştı: "Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımı ile ilgili emir yayınlanmıştır. Ve bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Hudut, harekat/operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İlgili mevzuat ve emirler hilafında hareket ederek konusu suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacaktır."

TERÖRLE MÜCADELE

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 45 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 2023 yılı dâhil etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.282’ye ulaşmıştır.Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik 06 Ocak’ta icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedef başarıyla imha edilmiştir. Azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılan harekâtlarda çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan sökülüp atılıncaya kadar terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız tamdır.Operasyonlarımız, gereken yer ve zamanda artan bir etki ve baskıyla sürecektir. Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.

SURİYE'DE SON DURUM

Suriye’de, harekât alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir. Nitekim, son bir haftada 7 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 35 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Böylece; 01 Ocak 2023’ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 533’e, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 1.564’e ulaşmıştır. Bölgede güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

SINIR GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 132 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 1’i PKK/YPG terör örgütü mensubudur. 2.843 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 148’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 3.585 olmuştur.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz karada, denizde ve havada kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda;7-16 Ocak tarihleri arasında Marmara ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de DENİZKURDU-I Tatbikatı başarıyla icra edilmektedir.Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kamu kurumlarından 17 bin personelin katıldığı tatbikatta; sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, katılan unsurların karar verme yetenekleri ile birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 110 su üstü gemisi, 7 denizaltı, 27 Uçak, 22 Helikopter ve 22 İnsansız Hava Aracının görev aldığı söz konusu tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü yarın (12 Ocak) gerçekleştirilecektir. Tatbikat kapsamında ayrıca, 45 gemi ile 8 limanda halka açık liman ziyaretleri de icra edilmektedir.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmaktadır. Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan '8 adet Liman Kontrol Botu Projesi' kapsamında, yerli ve millî asayiş ve emniyet botu ASBOT’un beşincisi yarın (12 Ocak) teslim edilecektir.Bu vesileyle, ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için önemli ve kıymetli çalışmalarda bulunarak Savunma Sanayimizin gücüne güç katan ASFAT’ın kuruluşunun 6’ncı yıl dönümünü kutluyor, tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyoruz.

BEDELLİ ASKERLİK

Bilindiği üzere 'Bedelli Askerlik' tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL (yüz seksen iki bin altı yüz dokuz lira dört kuruş) olmuştur. 08 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.Sonuç itibarıyla başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları Cumhuriyetimizin ikinci asrında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda, terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir."