Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyi dahil son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, MSB'nin, tüm birlik ve kurumlarıyla proaktif savunma ve güvenlik politikası doğrultusunda, milli güvenliği ve çıkarları teminat altında tutmaya, bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara artan ölçüde katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

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Terörle mücadele operasyonları kapsamında son bir haftada 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Aktürk, şöyle konuştu: "Sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirilen kararlı operasyonlarla 2024 yılında, Suriye'nin kuzeyinde 1579 terörist, Irak'ın kuzeyinde ise 1491 terörist olmak üzere toplam 3 bin 70 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, yıl boyunca toplam 107 terörist teslim olmuştur. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Diğer taraftan terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait birçok bölümü bulunan mağara ile yine içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan bir mağarayı tespit etmiştir."

REKLAM SINIR GÜVENLİĞİ Aktürk, kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında sınır güvenliğinde alınan etkili ve modern teknolojiye dayalı tedbirlerle korunduğunu kaydederek, "Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 109 şahıs yakalanmış, 2 bin 16 şahıs ise engellenmiştir." ifadesini kullandı.

Hudutlarda, 7 gün 24 saat esasıyla çok yönlü ve etkin tedbirlerin alındığını ve bunun verilere de yansıdığını vurgulayan Aktürk, "2024 yılında hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 939, engellenen kişi sayısı da 97 bin 356 olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadele ve hudut güvenliğinde elde edilen başarı ve etkinliğin çıtasını 2025 yılında daha da yukarılara taşıma azim ve kararlılığındadır." bilgisini paylaştı.

BÖLGESEL İSTİKRARA KATKILAR Türk Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası görevlerle dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ettiğine işaret eden Aktürk, şunları kaydetti: "13 yıllık iç savaşın ardından tarihi bir dönemden geçen komşumuz Suriye'de mevcut durum ve gelişmeler, yeni yönetim ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında, Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik hazırlıklara devam edilmektedir. Ayrıca, birliklerimiz tarafından bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu vesileyle, DEAŞ ve PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere hangi isim adı altında olursa olsun, ülkemizin ve Suriye'nin bekasına kasteden terör örgütleri ile mücadele konusunda kararlı olduğumuzu, bugüne kadar terör örgütlerine karşı alınan önleyici ve yok edici tedbirlere devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

REKLAM Aktürk, İsrail'in, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturduğunu, hukuksuz saldırılarını ve işgallerini sürdürdüğünü belirterek, "İsrail'in bu zamana kadar Gazze'de yaptığı soykırım, Batı Şeria'daki ilhak girişimleri, Suriye ve Yemen'e gerçekleştirdiği saldırılar, İsrailli yetkililerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik kışkırtıcı eylemleri karşısında uluslararası toplumun sessizliğini sonlandırmasını bekliyoruz. Temennimiz, yeni yılda uluslararası toplumun Filistin halkının insanca yaşama kavuşması, bölgede barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapmasıdır." ifadelerini kullandı.

İKİLİ İLİŞKİLER Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yaptığı faaliyetlerine ilişkin de bilgilendirmede bulunan Aktürk, "26 Aralık'ta Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanını kabul eden Sayın Bakanımız, 27 Aralık'ta komuta kademesiyle birlikte, Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağın Kazakistan'da düşmesi dolayısıyla Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulunmuş, aynı gün Almanya'nın Ankara Büyükelçisini kabul etmiştir." diye konuştu.

Aktürk, Bakan Güler'in ayrıca, 2024'ün son gününde beraberinde TSK Komuta Kademesi ile 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı ve 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda inceleme, denetleme ve ziyaretlerde bulunarak halkın ve Mehmetçiğin yeni yılını kutladığını hatırlattı. EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası görev, eğitim ile tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam edildiğini aktaran Aktürk, "17-26 Aralık tarihlerinde Pakistan'da icra edilen Ayyıldız Türkiye-Pakistan İkili Sat Tatbikatı başarıyla tamamlanmıştır." dedi.

REKLAM Aktürk, Karadeniz, Ege Denizi ile Akdeniz'de Deniz Kuvvetlerinin harekata hazırlık eğitimlerinin icrası, sevk ve idare etkinliğinin gözlenmesi, müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesi amacıyla 7-16 Ocak tarihlerinde Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın yapılmasının planlandığını belirtti. Tatbikata ilişkin bilgi veren Aktürk, "Tatbikatta, Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından müteşekkil toplam 87 suüstü gemisi, 7 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 31 uçak, 17 helikopter, 28 SİHA/İHA ile SAT ve SAS timleri dahil 20 bin personel yer alacaktır. Söz konusu tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri ise 9 Ocak’ta Aksaz'da icra edilecektir." dedi.

Aktürk, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığının, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "NATO Kalite Güvence Kurumsal Akreditasyonu Denetlemesi" sonucunda, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2030 tarihlerini kapsayan koşulsuz ve 6 yıl geçerli NATO Kalite Güvence Kurumsal Akreditasyonunu almaya hak kazandığını bildirdi. Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen 'Türkiye Şehitlerine Yürüyor' anma etkinliği kapsamında Sarıkamış/Kars’ta 3 adet F-16'mız ile 5 Ocak'ta muharip uçak geçişi icra edilecektir. Bu vesileyle başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Öte yandan, Ankara'da icra edilen 89'uncu Büyük Atatürk Koşusu'nda şampiyon olan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Kır Koşusu Takımımızı ve derece elde eden sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz. 2024 yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığımız açısından çok başarılı bir yıl olmuştur. Uluslararası müsabakalarda 2023 yılında 10 kupa ve 18 madalya alan sporcularımız, 2024 yılında 20 kupa ve 93 madalya kazanmıştır."

REKLAM SAVUNMA SANAYİ Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü ve tam bağımsız bir savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinde, Silahlı Kuvvetlerin her geçen gün daha da güçlenip caydırıcılığını arttırmakta olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, yeni nesil Fırtına Obüsü'nün, NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı'nın ve MİLKED Elektronik Destek Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Mavi Vatanımız ve çevre denizlerin yanı sıra, ilgi alanımız olan tüm deniz ve okyanuslarda şanlı bayrağımızı dalgalandıran donanmamızın yeteneklerini küresel ölçekte genişleterek daha modern, daha etkin ve daha güçlü hale getirilmesi amacıyla aynı anda 31 geminin inşası ülkemizin tersanelerinde başarıyla devam etmektedir. Bu çerçevede Milli Denizaltımızın (MİLDEN) ilk kaynağı Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ve Milli Uçak Gemisi'nin ilk sac kesimleri ise İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda yapılarak inşalarına başlanmıştır."

REKLAM ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine personel alımı kapsamında 20 Aralık'ta başlayan "Memur Temini" başvurularının 20 Ocak'a, bugün başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının ise 27 Ocak'a kadar yapılabileceğini bildirdi.

Aktürk, bağımsızlığın, bölünmez bütünlüğün ile milli birlik ve beraberliğin güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin karada, denizde ve havada ülkenin savunması ile güvenliğini sağlamaya, kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı. SORULAR VE YANITLAR MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye yeni dönemde ne tür destek sağlayacağına dair sorulara ilişkin kaynaklar şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulması ve çeşitli alanlarda işbirlikleri tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşüyoruz. Görüşmeler sonrasında tespit edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak yol haritasına göre gerekli destek verilecektir. Savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliği, sadece güvenliğimizin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda bölgesel barış ve huzurun tesis edilmesi adına kritik öneme sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye halkının yanında durmaya ve bu geçiş sürecinde de kendi görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edecektir."

İDLİB BÖLGESİNDEKİ GÖZLEM NOKTALARI Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İdlib bölgesinde bulunan gözlem noktalarının kapatılması veya azaltılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin soruyu, "Geniş ve dinamik bir saha olan bölgede sürekli yeni gelişmeler olmakta ve bunlar yakından takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gelişen durumlara göre değerlendirmeler yapılarak planlar sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda kuvvet kaydırılması veya ihtiyaç duyulabilecek diğer hususlara yönelik tedbirler alınmaktadır." şeklinde cevapladı.

FIRAT'IN DOĞUSU Bakanlık kaynakları, Fırat'ın doğusundaki son duruma ilişkin sorulara da şu yanıtı verdi: "Bölgede SMO ile terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG arasında çatışmalar devam etmekte. Bu kapsamda, terörle mücadeleden taviz vermeden, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için muhataplarımızla yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde olmaya devam edeceğiz. TSK olarak Suriye'de 'az laf çok iş' prensibiyle hareket ediyoruz. Yeni dönemde Suriye'de terör örgütlerine yer olmadığını, buna ne yeni Suriye yönetiminin ne de bizim müsaade etmeyeceğimiz yönündeki kararlılığımızın tam ve kesin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.”