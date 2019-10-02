Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatlarının düşmesi, akaryakıtta iç piyasada pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Geçen hafta, benzine 25 kuruş indirim yapılmıştı. Sıra, motorine geldi.

Motorinin, uluslar arası piyasalarda ton fiyatı jeopolitik gelişmelere bağlı olarak 616 dolardan 590 dolara kadar geriledi. Dolar kurunda da 5.70 düzeylerinde bir seyir gözleniyor. Bu gelişme, motorinde 15 kuruşluk indirimi gündeme getirdi. Ancak, devletin motorinden daha önce “eşel mobil” uygulaması gereğince KDV dahil 8 kuruş alacağı bulunuyor. Bu düşülecek ve devletin alacağı kalmayacak. Kalan 7 kuruşun da bu gece pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Peki, benzinde durum ne? Benzinde, bu hafta bir fiyat hareketi beklenmiyor. Uzmanlar, jeopolitik gelişmelerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğuna işaret ederek, “Olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa benzin bugünkü fiyat seviyelerini hafta boyunca korur” dedi.