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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!

        Son dakika haberi MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!

        MİT, Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i, Irak Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04.01.2024 - 09:49 Güncelleme: 04.01.2024 - 09:57
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        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK mensuplarını hedef almaya devam ediyor.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Irak Süleymaniye’de Türkiye’ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen Eriş Berxwedan kod adlı Sadık Şeyh Ahmet, MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

        MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, güncel olarak Irak/Süleymaniye’nin Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, Türkiye’ye yönelik eylem planlamaları yapan Eriş Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet tespit edildi.

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        SINIR ÖTESİNDE NOKTA OPERASYON

        MİT’in saha ajanları Irak’ta PKK/KCK’nın üst düzey örgüt saldırı/sabotaj planlamalarına stratejik desteklerde bulunan Sadık Şeyh Ahmet’in yerini tespit etti. Teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı. Sadık Şeyh Ahmet, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

        TERÖRİST SADIK ŞEYH AHMET KİMDİR?

        Ahmet, Suriye’de, rejim muhalifi hareketlerin başlaması sonrasında Türkiye’ye geldi. Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet, 2015 yılında Suriye’ye dönerek PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet göstermeye başladı. Uzun dönem Suriye’de örgüt adına farklı konumlarda faaliyet gösterdi. Daha sonra Irak alanına geçti. Son olarak örgütün Irak-İran sınır hattında bulunan üst düzey örgüt mensupları ile birlikte hareket etmekteydi.

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