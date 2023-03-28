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Türkiye İşçi Partisi'ne milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları tamamlandı

Türkiye İşçi Partisi’ne milletvekili aday adaylığı için başvuru süreci tamamlandı. 27 Mart itibarıyla tamamlanan süreç ile birlikte yapılan başvuru sayısı da belli oldu. Buna göre TİP’ten milletvekili olmak için bin 397 kişi aday adaylığı başvuru yaptı. Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz ile haber takibi esnasında öldürülen Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe de aday adayları arasında yer aldı. Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberi...

Giriş: 28.03.2023 - 13:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Mısra Öz ve Meryem Göktepe TİP'ten aday adayı
Mısra Öz ve Meryem Göktepe TİP'ten aday adayı
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TİP, 14 Mayıs'ta 55’e yakın kentte kendi adaylarıyla seçime girmeyi planlıyor. Daha önce Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Erkan Baş, adaylardan başvuru ücreti alınmayacağını açıklamıştı.

Bunun yerine başvuru şartı deprem bölgesine gönderilmek üzere 1 gıda ve 1 hijyen kolisi olarak duyurulmuştu.

BİN 397 KİŞİ BAŞVURDU

Edinilen bilgiye göre TİP Genel Merkezi’ne ulaşan toplam başvuru sayısı bin 397 oldu. Adaylık başvurularının 622’si kadınlar, 775’i ise erkekler tarafından yapıldı. Adaylık için 18-25 yaş aralığında 220, 25-35 yaş aralığında 479, 35-44 yaş aralığında 565 ve 44 yaşından büyük olan ise 133 kişi başvurdu.

MISRA ÖZ VE MERYEM GÖKTEPE DE BAŞVURDU

Aday adaylığını kendisi duyuran isimler dışında başvurusuna dair isim açıklamama kararı alan TİP’in listelerinde yarışmak üzere, Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz ile haber takibi esnasında öldürülen Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe de bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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