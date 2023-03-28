Mısra Öz ve Meryem Göktepe TİP'ten aday adayı

TİP, 14 Mayıs'ta 55’e yakın kentte kendi adaylarıyla seçime girmeyi planlıyor. Daha önce Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Erkan Baş, adaylardan başvuru ücreti alınmayacağını açıklamıştı.

Bunun yerine başvuru şartı deprem bölgesine gönderilmek üzere 1 gıda ve 1 hijyen kolisi olarak duyurulmuştu.

BİN 397 KİŞİ BAŞVURDU

Edinilen bilgiye göre TİP Genel Merkezi’ne ulaşan toplam başvuru sayısı bin 397 oldu. Adaylık başvurularının 622’si kadınlar, 775’i ise erkekler tarafından yapıldı. Adaylık için 18-25 yaş aralığında 220, 25-35 yaş aralığında 479, 35-44 yaş aralığında 565 ve 44 yaşından büyük olan ise 133 kişi başvurdu.

MISRA ÖZ VE MERYEM GÖKTEPE DE BAŞVURDU

Aday adaylığını kendisi duyuran isimler dışında başvurusuna dair isim açıklamama kararı alan TİP’in listelerinde yarışmak üzere, Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz ile haber takibi esnasında öldürülen Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe de bulunuyor.