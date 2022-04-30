İstanbul'da feci kaza!

DHA

İstanbul Eyüpsultan, Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksinin üstüne devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.

KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada ilk belirlemelere göre taksi şoförü, minibüs şoförü, taksiye çarpan motosikletli ile minibüsteki bir yolcu olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.