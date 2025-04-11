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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede | Son dakika haberleri

        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede

        İstanbul Kadıköy'de pazarda öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin, sosyal medya üzerinden silahlı videolar atılarak tehdit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre gözaltına alınan 5 şüphelinin sorguları tamamlandı ve 4'ü çocuk 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gasp Büro Amirliğinde ifade veren 33 yaşındaki B.A.'nın, "Ben ne öleni ne de öldürenleri tanıyorum. Bilinçsiz bir şekilde bu paylaşımları yaptım. Pişmanım" dediği öğrenildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya da yaptığı paylaşımda, "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K.Y. isimli şahsın Gümüşhane'de olduğu belirlenmiş; İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Gümüşhane'de yakalanmıştır" ifadelerini kullandı

        Giriş: 11.04.2025 - 14:46 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:01
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        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
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        Kadıköy’de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada yeni detaylar ortaya çıktı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre dün operasyon yapan polis bu paylaşımları yaptıkları belirlediği 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşları küçük olduğu belirlenen H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderilirken, 32 yaşındaki B.A.’nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

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        “HESAP BENİM KİMSEYİ TANIMIYORUM”

        Gasp Büro Amirliğinde 3 sayfalık ifade veren B.A.'nın, “Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum. Onu vuranları ya da yakınlarını da tanımıyorum. Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım” dediği öğrenildi.

        SİLAHLA BİRDEN FAZLA KİŞİYİ TEHDİT SUÇLARINDAN İŞLEM YAPILDI

        Yapılan incelemede B.A. ile şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiği, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığı da belirlendi. Şüpheli hakkında silahlı tehdit ve birden fazla kişiyi tehdit suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

        EVİNDE TABANCA BULUNDU

        Şüpheli B.A. ile Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri süren yaşı küçük 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan yaşı küçük çocuklardan birinin evinde bulunan ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının da araştırıldığı belirtildi.

        BAKAN YERLİKAYA: 1 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı paylaşımda, "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K. Y. isimli şahsın Gümüşhane’de olduğu belirlenmiş; İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Gümüşhane’de yakalanmıştır. Dün yakalanan 5 şüpheli birlikte toplamda 6 şüpheli yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.

        Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!
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        #Mattia Ahmet Minguzzi
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