Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanık dün hakim karşısına çıktı. Ailenin tehdit edilmesiyle ilgili soruşturmada da 4'ü çocuk 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Ailenin avukatı Dr.Rezan Epözdemir de Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajlarının ekran görüntülerini paylaştı. Epözdemir paylaşımında, "Bunlar biraz önce evladı katledilen Müvekkil Yasemin Minguzzi'nin telefonuna gelen mesajlar. Bu mesajları da arkadaşlarımız şimdi savcılık dosyasına sunuyor. Ahlaksız müptezeller, siz insan mısınız? Evladını katlettiğiniz bir anneye nasıl böyle mesajlar atıyorsunuz? " dedi.

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Epözdemir şunları kaydetti: "Bu arada korkmuyoruz, bu mesajlarla bizi korkutamazsınız. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullandık, umut ediyorum en kısa zamanda yargı gereğini yapacaktır. Korkmuyoruz, sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek ve failler en ağır cezayı alacak."

Kan donduran mesajda ise, "Yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım. Mezarın adresini biliyoruz. Emanetleri doldurduk, hazır bekleyin" şeklinde ifadeler yer alıyor.

"BİR YAPI, BİR ORGANİZASYON BU" Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın sunduğu Manşet programında da açıklamalarda bulunan Epözdemir, "Mesajlar 5 dakika önce Yasemin Hanım'ın telefonuna geldi. Bir önceki tehdit mesajlarında birden fazla kişi tarafından silahlar kalaşnikoflar var görüntülerde. Sabah bize mesaj vermek için mezarlığa saldırıyorlar. Hem evladını katlediyorsunuz hem de hukuk yoluna başvurulmasın diye böyle bir çaba içerisine giriyorlar. Kendilerini canilerin yakını olduğunu söyleyen bir yapı bir organizasyon bu. Bu tehditlere devam ediyorlarsa demek ki yargıyı hukuku tanımıyorlar. Bu insanların acilen bulunması gerekiyor. Bu yapının üzerine gidilmesi gerekiyor. Neden böyle oluyor? Anne baba yok, eğitim yok, anne babalarının bu konuda bir ferasetli yaklaşımı yok. Sorumlulukları ve ebeveyn sorumluluğu yok. Tamamen sokakta kalmış çocuklar. Suç örgütlerinin ağına düşüyorlar. Çünkü orada para var, araba var, lüks yaşam var. Kriminalize oluyorlar, suç makinesine dönüşüyorlar. Bu çocuklar suç örgütlerinin ağına düşmüş kriminalize olmuş çocuklar. Suç örgütleri genelde yaş küçüklüğü olduğu için bu çocukları kullanıyor" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU? Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti. Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Söz konusu 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması dün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede Haberi Görüntüle