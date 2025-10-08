Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara’da görüştü.

İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, "SDG denklem dışına çıkmalı. Nasıl ki Suriye uluslararası toplumların kendisinden talep ettiği ödevleri yerine getiriyor, uluslararası toplumlar da Suriye’ye karşı ödevlerini yerine getirmeli, tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır" açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan SDG ile ilgili açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Atılması gereken adımlar var. Tarafların niyetlerini düzgün tutması gerekiyor. SDG'nin başka bir gündemle düşünüp farklı şekilde hareket etmesi... Yani takiye yapmaması gerekiyor. Burada sahici olarak, her iki tarafın da lehine olacak, Suriye'nin birliğine ve bütünlüğüne hizmet edecek bir çözümün ortaya konması gerekiyor. Bunun biz barışçıl yöntemlerle hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Bu bizim için önemli. Daha da önemlisi Suriye'nin istikrarsız olmaması ve Suriye'deki ortamdan hiçbir terör örgütünün ne bölgedeki herhangi bir ülkeye tehdit üretmesi ne de bize tehdit olması."

Dışişleri Bakanı Fidan konuşmasında ayrıca "Biz bu sistemi tamamıyla bitirme kararı aldık. Tehdidi geldiği yerde karşılıyoruz, yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin içinde bırakmadığımız gibi, Türkiye'nin dışında da, bölgenin kaderine olumsuz etki eden çıbanbaşı olmasını istemiyoruz. Bu noktada bütün taraflar üzerine düşen görevi yapmalı." ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, "Her defasında altını çizdiğimiz üzere; 911 kilometre kara sınırını paylaştığımız Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliği bakımından kilit önem taşımaktadır. Suriye'nin güvenliğine kasteden unsurlar ülkemiz için de bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır." dedi. SÜVEYDA AÇIKLAMASI Dışişleri Bakanı, geçtiğimiz aylarda çatışmaların yaşandığı Süveyda'yla ilgili açıklamasında "Bölge için herhangi bir tehdidin oluşmadığı bir Suriye önemli. Suriye'deki gelişmeleri bu perspektiften de takip ediyoruz. Çünkü İsrail'in Süveyda'yı ve oradaki Dürzi kardeşlerimizi gerekçe göstererek operasyonlarda bulunması, bölgede negatif dalgalanmalara yol açıyor. Bu, istikrarsızlığı artırıcı bir husus." şeklinde konuştu.

GAZZE'DEKİ MÜZAKERELERE DEĞİNDİ Bakan Fidan, Gazze ile ilgili yaptığı açıklamada ise 4 husus üzerinde müzakereler yürütüldüğünü ve uzlaşma olması durumunda bugün Gazze'de ateşkes ilan edileceğini bildirirken "Planın hayata geçmesi için bir çaba söz konusu. Gazze görüşmelerinde yeni bir aşamaya geçildi." dedi. Dışişleri Bakanı, İsrail ile Hamas'ın Mısır'da dolaylı olarak görüştüğünü hatırlattı. Bakan Fidan, Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın'ın müzakerelere katıldığını hatırlatırken, kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakan Fidan Gazze ile ilgili ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bugün, inşallah, olumlu tablo çıkması hâlinde hedeflenen 4 tane husus var. Şu an onun detayları üzerinde tartışmalar devam ediyor. Belli maddelerde epey mesafe kaydedildi. Birkaç husus var önümüzdeki saatlerde onların netleşmesi için bir çaba söz konusu. Bugün uzlaşmaya varılırsa ateşkes ilan edilecek. Ateşkese müteakip; her iki tarafın da elinde bulunan ve mutabık kaldıkları, Hamas'ın elindeki rehineler ve cenazeler, İsrail'in elindeki belli miktar müebbet hapse mahkum olanlar ve 7 Ekim'den sonra tutuklanmış olan belli sayıdaki Filistinli serbest bırakılacak. Bunların değişimi olacak. Üçüncü madde ise insani yardımların artırılması. Şu anda çok az miktarda giriyor. Onun bir an önce yüksek miktarlara, günlük 500-600'e kadar çıkması gerekiyor. Dördüncü madde de İsrail birliklerinin planda belirtilen geri çekilme hatlarına geri çekilmesi sürecini başlatması."

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın yarın Paris'te Gazze konulu toplantıya katılacağını bildirdi. AKTİVİSTLERİN DURUMU Bakan Fidan, bu sabaha karşı el konulan gemilerin Aşdod Limanı'na geçilmekte olduğunu ifade ederken "Filoda 21 vatandaşımız var ve 3'ü milletvekilimiz. An an harita üzerinde gerekli takibatı ve koordinatı yapıyoruz. Hem aktivistlerin hem vatandaşlarımızın tahliye edilmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz." dedi. REKLAM TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de, "Suriye halkı, Türkiye'nin verdiği desteği asla unutmayacaktır" dedi. Bakan Şeybani "SDG ile görüşmemizin sebebi şuydu ki 10 Mart anlaşmalarının vurgulanması. Malum olduğu üzere 10 Mart anlaşmaları da Suriye devletinin bir girişimiydi ki diyalog ve diplomasi hakkı ve öneminin vurgulanmasıydı." dedi. Bakan Şeybani açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ülkemizin toprak bütünlüğü esasını vurgulamış olduk. SDG ile bir seri diyaloglar gerçekleştirdik ki Suriye devleti ve kurumları içerisine katılması içindi. Tek ülke, tek ordu, tek toprak esasına dayanarak bir diyalog olması içindi ve bölünmeye yönelik her türlü girişime de karşı olduğumuzu göstermiş oldu. Bu bağlamda, İsrail güvenliğimizi hâlâ tehdit ediyor."

Hasan Şeybani, İsrail'in Suriye'ye saldırılarına değinerek "İsrail tehditleri hala güvenliğimizi tehdit ediyor ve topraklarımızda yeni bölgeleri ihlal ediyor. 1974 Anlaşması'nı ihlal ediyor." şeklinde konuştu. Şeybani ayrıca "Bütün bir Suriye görmek istiyoruz. Kürt haklarını en çok biz savunuruz. En çok biz sahip çıkarız. Suriye devleti bütün vatandaşlarına eşit olarak sahip çıkar. Bugün bölünme için herhangi bir gerekçe kalmış değil. Bugün tek halk olarak tek bir devletin farklı kurumları olarak yola devam etmeliyiz." dedi.