"Gazze ile ilgili iyi ilerleme kaydedildi"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News'e açıklamalarda bulundu.

Rubio, Gazze konusunda iyi ilerleme kaydedildiğini belirtirken, yakında bölgeye gidebileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, her geçen saat gelişme yaşandığını dile getirdi.

Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler Mısır'da sürerken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da müzakerelere katılıyor.

Müzakerelerin dolaylı olarak yürütüldüğü biliniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugünkü basın toplantısında, Gazze ile ilgili 4 husus üzerinde görüşmeler yapıldığını söylerken, uzlaşmanın sağlanması durumunda bugün ateşkes ilan edilebileceğini belirtti.

Bakan Fidan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, inşallah, olumlu tablo çıkması hâlinde hedeflenen 4 tane husus var. Şu an onun detayları üzerinde tartışmalar devam ediyor.

Belli maddelerde epey mesafe kaydedildi. Birkaç husus var önümüzdeki saatlerde onların netleşmesi için bir çaba söz konusu. Bugün uzlaşmaya varılırsa ateşkes ilan edilecek.

Ateşkese müteakip; her iki tarafın da elinde bulunan ve mutabık kaldıkları, Hamas'ın elindeki rehineler ve cenazeler, İsrail'in elindeki belli miktar müebbet hapse mahkum olanlar ve 7 Ekim'den sonra tutuklanmış olan belli sayıdaki Filistinli serbest bırakılacak.

Bunların değişimi olacak. Üçüncü madde ise insani yardımların artırılması. Şu anda çok az miktarda giriyor. Onun bir an önce yüksek miktarlara, günlük 500-600'e kadar çıkması gerekiyor.

Dördüncü madde de İsrail birliklerinin planda belirtilen geri çekilme hatlarına geri çekilmesi sürecini başlatması."