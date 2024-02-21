Milli muharip uçağı KAAN bu sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen KAAN 14 metre kanat açıklığına ve 21 metre uzunluğa sahip. KAAN'ın azami 1.8 mach yani saatte 2200 km hıza ulaşması hedefleniyor.

ÇOK ROLLÜ SAVAŞ UÇAĞI

5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor. TUSAŞ'ın sitesinde yer alan bilgilere göre KAAN kokpit tasarımı, 5’inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılıyor. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirildi.