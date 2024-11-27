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        Milli Eğitim Bakanı'ndan kreş açıklaması: Açık ve net

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kreş tartışmasına ilişkin olarak, "Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:17 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:17
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        Bakan Tekin'den kreş açıklaması
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündemdeki kreş tartışmasına ilişkin, "Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil." dedi.

        Tekin CHP ile yaşanan kreş tartışmasına ilişkin İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, Türkçe okuduğunu "anlama yetisi" olmadığını savundu.

        Tekin, İmamoğlu'na Türkçe kursu alması tavsiyesinde bulunarak, "Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki, hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Anladığım kadarıyla İmamoğlu'nun yönetim tarzı. Takdir kendisinindir. Biz hukuk devletinin prensiplerine göre yaşıyoruz. Hukuk devletinin gerektirdiği şeyleri de yapıyoruz." dedi.

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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tartışmaya girme biçimini çok tuhaf bulduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

        "Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. 'Şuursuz, laiklik tartışmasını başlattı' diyor. 'Şuursuz' kavramını kendisine iade ediyorum. Şuursuzluk nedir? Partisinde olan bitenden, partisinin tarihinden haberdar olamamak demektir. Eğer şuurlu olsaydı, partisinde ne olup bittiğini bilebilseydi laiklik tartışmasını benim başlatmadığımı görürdü. Laiklik tartışmasını kimin başlattığını görmek istiyorsa 14 Kasım Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Bakanlığımız bütçesinde CHP'li milletvekillerinin ellerinde cep telefonlarıyla taraftarlarına şov mahiyetinde laiklik açıklamaları üzerinden cevap verme hakkım doğduğunu ve bu hakkı cumartesi günü verdiğimi görürdü. Bilmeden yükleniyorsunuz. Eğer bilerek yapıyorsanız bir şey demiyorum."

        Tekin, Özel'in parti içerisinde kendisine yönelik eleştirileri değerlendirmesi gerektiğini, CHP'li vekillerin kendisine yaptığı manipülasyonları fark etmesi gerektiğini savundu.

        "DEM VE CHP'Lİ BELEDİYELERİN ANAOKULU FAALİYETİ YÜRÜTME YETKİSİ YOK"

        Gündemdeki kreş tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, şunları söyledi:

        "Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil. CHP'nin açtığı dava neticesinde Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın bizim tarafımızdan uygulandığını ve kendilerine hatırlatıldığını söylüyoruz. Tartışma bundan ibaret."

        Bir gazetecinin, "Bazı belediye kreşlerinde eşcinselliği özendirecek eğitimler veriliyor şeklinde basına yansıdı" ifadeleri üzerine Tekin, "Bakanlıktan öyle bir açıklama yapılmadı. Bakanlık bu denetlemeyi yapar, yaptıktan sonra gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşırız. Şunun altını çizerek söylüyorum. Gerek DEM'li belediyelerin, gerekse CHP'li belediyelerin anaokulu çatısı altında, anaokulu faaliyetleri kapsamında yürütülmesi gereken işleri yürütmeye yetkileri yok. Bu tür faaliyetleri yapıyorlarsa da biz onları denetlemiyoruz, ne tür bir eğitim verildiğini bilmediğimizi söyledik. Denetleyemediğimiz için bilmiyoruz. Bizim açıklamamız bu." yanıtını verdi.

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