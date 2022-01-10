Metrodaki saldırganın şikayetine takipsizlik!

Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekip, hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanması amacıyla polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Emrah Yılmaz, burada bir polis memurunun kendisini darbettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.
AA'da yer alan habere göre, avukatı aracılığı şikayet dilekçesi sunan Yılmaz, kendisini adliyeye getiren Kadıköy Asayiş Bürosunda görevli bir kadın polis memurunun kafasını sert bir şekilde duvara vurarak darbettiğini öne sürdü.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda "basit yaralama" suçundan soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında kolluk kuvvetlerince şüpheli Emrah Yılmaz'ın adliyede bulunduğu süre içindeki güvenlik kamera kayıtları incelendi.
Savcılık, söz konusu görüntülerde Yılmaz'ın iddia ettiği darp olayının gerçekleştiğine dair bir bulguya rastlanmadığı gerekçesiyle soruşturma dosyasında takipsizlik kararı verdi.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Yılmaz'ın kadın yolculara bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandığı olayda saldırıya uğrayan Senanur Damgacı'nın annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'nın şikayeti üzerine özel güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, olay sırasında metroda görev yapan güvenlik görevlilerinin kim olduklarının araştırılması amacıyla emniyete ayrıntılı müzekkere yazdı.
Tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin bildirilmesini isteyen savcılık, ayrıca özel güvenlik görevlilerinin olayda sorumluluklarının bulunup bulunmadığı yönünde araştırma yapılmasını da istedi.
Savcılığın "görevi kötüye kullanma" suçundan başlattığı soruşturma sürüyor. Şüpheli Emrah Yılmaz, 24 Kasım'da Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekip, hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle 25 Kasım 2021'de gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe "silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.
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