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Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde etkili olan yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Marmara ve kuzey Ege'de de kuvvetli rüzgar bugün de devam edecek.

29.07.2022 - 07:26 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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