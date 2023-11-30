Son dakika: Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat

Son dakika: Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 13° Ankara Kısmen Güneşli 13° İzmir Parçalı Bulutlu 21° Antalya Yağmurlu 17° Trabzon Yağmurlu 18° Bursa Parçalı bulutlu 15° Adana Kısmen Güneşli 20° Diyarbakır Parçalı bulutlu 12° Gaziantep Kısmen Güneşli 12° Ağrı Parçalı bulutlu 4° Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. REKLAM Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI Rüzgârın; İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.