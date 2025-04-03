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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 3 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında Türkiye'nin tamamı sağanak yağmurun etkisi altında. Hava sıcaklıklarında da önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 07:41 Güncelleme: 03.04.2025 - 07:41
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        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 15°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 14°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 19°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 18°

        Trabzon

        Yağmurlu 14°

        Bursa

        Yağmurlu 11°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 21°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 17°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 15°

        Ağrı

        Parçalı Bulutlu 13°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, sabah saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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