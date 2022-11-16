Sağanak ve kar yağışı uyarısı

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Aydın ve Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ’ın güney kesimleri ve Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ’ın güney kesimleri ve Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2 , Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/ m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu yarın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.