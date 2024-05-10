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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarısı - 10 Mayıs Hava Durumu

        Meteoroloji'den sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olurken, Batı Akdeniz ve güney Ege'de lodosla birlikte yurdun batısı sağanak yağışların etkisi altında olacak. Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde de sağanak yağmur etkili olacak. Türkiye'nin tamamında çöl tozları görülecek. AKOM da İstanbulluları sağanak yağış ve fırtına için saat vererek uyardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 07:28 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:31
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        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarısı
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        Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 19°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 26°

        İzmir

        Yağmurlu 25°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 28°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 18°

        Bursa

        Sağanak Yağış 19°

        Adana

        Parçalı bulutlu 34°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 27°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 28°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 18°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Güney, iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        AKOM'DAN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

        AKOM, İstanbul genelinde hafta sonu yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklendiğini açıkladı. Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sistem nedeni ile rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği kaydedildi.

        İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da akşam saatlerinden 18.00 itibaren aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

        Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sistem nedeni İle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı İla 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı İla 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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