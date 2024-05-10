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Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde toz taşınımı bekleniyor.

İstanbul Yağmurlu 19° Ankara Parçalı bulutlu 26° İzmir Yağmurlu 25° Antalya Parçalı bulutlu 28° Trabzon Kısmen Güneşli 18° Bursa Sağanak Yağış 19° Adana Parçalı bulutlu 34° Diyarbakır Kısmen Güneşli 27° Gaziantep Kısmen Güneşli 28° Ağrı Sağanak Yağış 18°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. REKLAM

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI Güney, iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AKOM'DAN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI AKOM, İstanbul genelinde hafta sonu yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklendiğini açıkladı. Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sistem nedeni ile rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği kaydedildi. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da akşam saatlerinden 18.00 itibaren aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sistem nedeni İle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı İla 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı İla 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.