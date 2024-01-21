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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi bulunuyor. REKLAM İstanbul Bulutlu 7° Ankara Yağmurlu 9° İzmir Yağmurlu 9° Antalya Yağmurlu 13° Trabzon Yağmurlu 11° Bursa Karlı 3° Adana Yağmurlu 15° Diyarbakır Yağmurlu 12° Gaziantep Yağmurlu 12° Ağrı Yağmurlu 4° KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT Açıklamada yağışların, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

FIRTINA İKAZI Rüzgârın da Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir