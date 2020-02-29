29 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey, Antalya’nın doğu ve Konya’nın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz’in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey, Antalya’nın doğu ve Konya’nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgârın; Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz’in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!
Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere yağmurlu
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