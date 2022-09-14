Meteoroloji'den güzel haber! Sıcaklık 6-10 derece artıyor!

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığı, şu anda ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, batı ve güney kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyrediyor.

PAZARTESİYE KADAR YÜKSELECEK

AA'da yer alan habere göre hava sıcaklığının, yarından itibaren Marmara Bölgesi'nden başlayarak artacağı, 19 Eylül Pazartesi gününe kadar tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği değerlendiriliyor.