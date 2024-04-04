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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den doğu için çığ, heyelan ve kar erimesi uyarısı

        Meteoroloji'den doğu için çığ, heyelan ve kar erimesi uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Doğu Anadolu'da kar erimeleri, çığ ve heyelan tehlikesi bulunuyor. Akşam saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz'de yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 07:23 Güncelleme: 04.04.2024 - 07:23
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        Çığ, heyelan ve kar erimesi uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusu ile zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz, Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Sivas, Samsun'un batı ilçeleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 20°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 24°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 24°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 23°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 15°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 20°

        Adana

        Güneşli 27°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 26°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 26°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 19°

        Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu, kuzey kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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