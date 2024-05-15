Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı! - 15 Mayıs Hava Durumu

        Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların güneyde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 07:18 Güncelleme: 15.05.2024 - 07:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 19°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 21°

        İzmir

        Güneşli 25°

        Antalya

        Güneşli 24°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 16°

        Bursa

        Güneşli 18°

        Adana

        Yağmurlu 26°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 22°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 22°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 15°

        Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2-4 derece artacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Kosova'dan Sırbistan'a "silah desteği" suçlaması
        Kosova'dan Sırbistan'a "silah desteği" suçlaması
        Filistin destekçisi Harvardlılar duyurdu: Okul yönetimiyle anlaştık
        Filistin destekçisi Harvardlılar duyurdu: Okul yönetimiyle anlaştık
        Defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anı kamerada
        Defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anı kamerada
        Putin yeni kabineyi onayladı
        Putin yeni kabineyi onayladı
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı
        Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!
        Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!
        Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza...
        Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza...
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Habertürk Anasayfa