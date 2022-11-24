Mersin'de sel suları can aldı!

Ağaç kesimi yapmak için ormanda bulunan ekibin kurduğu çadırdaki biri kadın 4 kişi, bölgeden kaçmaya çalıştı.

AA'da yer alan habere göre kentte, sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda sel meydana geldi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ağaç kesimi yapmak için bulunduğu ormanlık alanda çadırdayken sele kapılarak kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağaç kütükleri ve taşların sürüklediği çadır ile ekiplere ait otomobil, bu sırada dere yatağına düştü.

Olay yerine gelen Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız da ekiplerden bilgi aldı.