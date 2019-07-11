Merkez Bankası mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre bir önceki yılın mayıs ayında 6.2 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 151 milyon dolar fazla verdi. Nisanda 1 milyar 334 milyon dolar cari açık verildiği açıklanmıştı.

Merkez Bankası'ndan mayıs ayı verileriyle ilgili yapılan açıklamada "Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 5.8 milyar dolar azalarak 706 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 594 milyon dolar artarak 2.3 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın mayıs ayında 1.2 milyar dolar açık vermişken, bu mayıs ayında 3.5 milyar dolar fazla verdi.

2018 Ocak-Mayıs 2019 Mayıs 2019 Ocak-Mayıs (milyon dolar) CARİ İŞLEMLER HESABI -28.035 151 -3.142 İhracat 72.237 16.916 77.126 İthalat 101.505 17.622 82.683 Mal Dengesi -29.268 -706 -5.557 Hizmet Gelirleri 15.837 4.473 17.186 Hizmet Giderleri 9.685 2.170 9.910 Mal ve Hizmet Dengesi -23.116 1.597 1.719 Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.520 548 2.697 Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 7.592 1.967 7.783 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -28.188 178 -3.367 İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 153 -27 225 SERMAYE HESABI 31 -6 19 FİNANS HESABI -18.521 -1.259 -3.222 Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.750 632 1.094 Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.930 836 4.143 Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -56 -118 2.157 Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 720 -574 5.847 Hisse Senetleri -858 -138 666 Borç Senetleri 1.578 -436 5.181 Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -1.967 -2.620 8.129 Merkez Bankası 0 0 0 Genel Hükümet 16 0 0 Bankalar -3.929 -3.999 6.607 Diğer Sektörler 1.946 1.379 1.522 Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 13.598 -1.109 4.612 Merkez Bankası 145 -5 -487 Genel Hükümet -154 -126 -321 Bankalar 4.958 -2.140 -1.519 Diğer Sektörler 8.649 1.162 6.939 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -9.483 1.404 99 NET HATA VE NOKSAN 8.712 1.604 739 GENEL DENGE 771 -3.008 -838 REZERV VARLIKLAR -771 3.008 838 Resmi Rezervler -771 3.008 838 Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

Açıklanan mayıs verileriyle 5 aylık cari açık 3.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş oldu. Cari açık yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 geriledi.