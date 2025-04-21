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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme - Son Dakika Haberi | Son dakika haberleri

        Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti suç örgütü kapsamına alındı

        İstanbul Kadıköy'de bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde sıcak bir gelişme yaşandı. Mattia Ahmet Minguzzi soruşturması organize suç örgütü kapsamına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 19:57 Güncelleme: 21.04.2025 - 21:03
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        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
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        İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, hayatını kaybetti.

        15 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıkların yargılanması sürerken, davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı..

        ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ KAPSAMINA ALINDI

        Minguzzi ailesine yönelik tehditte bulunan çocuklar ile cinayeti işleyen 2 çocuk arasında bağlantı tespit edilince Minguzzi cinayeti soruşturması, "Organize Suç Örgütü" kapsamına alındı.

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        AVUKAT EPÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA: BU MESAJLAR BİZİ YILDIRMAZ

        Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        Basın mensubu arkadaşlar soruyor, Ahmet Minguzzi evladımızın katledilmesi akabinde, müvekkil ailenin, aile üyelerinin, bizim ve bazı gazetecilerin de tehdit edilmesi nedeniyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faillerin örgütlü bir yapı olup olmadığının tespiti için...

        Organize şube müdürlüğüne müzekkere yazılmış ve soruşturma başlatılmıştır. Bu mesajlar ve tehditler bizi yıldıramaz ve korkutamaz, korkmuyoruz. Hem müvekkil minguzi ailesi, hem de biz adaletin tecellisi ve bu mahlukların emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz.

        NE OLMUŞTU?

        Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

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        Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı.

        Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmiş, 67 yaşındaki şüpheli D.A'nın "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklanması kararlaştırılmıştı.

        Cinayete ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava ise 8 Mayıs'a ertelenmişti.

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