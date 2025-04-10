Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguizzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

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Bugün ilk duruşması görülecek dava öncesinde aile, failin arkadaşları tarafından tehdit edildikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştu.

Duruşma günü ise korkunç bir gelişme yaşandı ve Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırıda bulunuldu. Ailenin avukatı Dr.Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada, "Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Epözdemir şunları söyledi: "Duruşmaya giderken gerçekleştirilen bu eylemle ilgili müvekkillere ve bize verilmek istenen mesajın farkındayız. Bugün için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile ilgili hem Sayın Mahkeme Başkanı, hem de Sayın Anadolu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılarıyla görüştük.

Aile de polis gözetiminde adliyeye gidiyor. Biz de duruşma için adliyeye gidiyoruz. Umarım müvekkillerimiz bakımından gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Mesajı aldık, bu müptezellerden ve ahlaksızlardan korkmuyoruz, sonuna kadar mücadelemiz devam edecek, kimse merak etmesin, endişe etmiyoruz. Şimdi hukuken hesap verme vakti, duruşmaya bekliyoruz." SORUŞTURMA BAŞLATILDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da, "Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edildiği olaya ilişkin olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Türk Ceza Kanunu 153/1 maddesinde yer alan Mezarlıklara Zarar Verme suçundan 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 160. maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" denildi. TAHRİP EDİLEN MEZAR ONARILDI İHA'nın haberine göre de Bahçelievler’de bulunan mezara saldırı düzenlenerek tahrip edilmişti. Polis ekiplerinin biten incelemelerinin ardından Bahçelievler Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri sökülen çitlerin yenisini yaparak koparılan çiçekleri tekrar ekti. Tahrip edilen mezarın onarımı yapıldıktan sonra dağıtılan oyuncaklar toplanıp kabrin başına konuldu. Minguzzi'nin yakınları da gelerek dua etti.

Çocuğun bir yakını, "Bir çocuğun mezarını dağıtmak canilik. Bugünkü kararda o kişinin büyük bir ceza almasını istiyoruz. O zaman yüreğimiz biraz daha soğuyacak. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Adliyeye gidemediğim için gelip dua etmek istedim gördüğümde şoke oldum. Çiçek bahçesi gibiydi hiçbir şey kalmamıştı. Şimdi sağ olsunlar tekrar yapıyorlar. Çok üzgünüz" dedi. 2 SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI AA'da yer alan habere göre Kadıköy'de, İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk duruşması başladı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı. Maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı. Sanıkların kimlik kontrollerinin yapıldığı duruşma, savunmaların alınmasıyla sürüyor. Bu arada dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma öncesinde davaya katılma taleplerini sunmak isteyen avukatlar ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, ailenin yaklaşık iki aydır ölüm tehditleri aldığını belirterek, tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Bu sabah Ahmet Minguzzi'nin mezarının da tahrip edildiğini aktaran Epözdemir, konu ile ilgili faillerin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Epözdemir, sanıklardan birinin doğum belgesi olmadığı konusunda ise mahkemeden kemik yaşının tespit edilmesi için talepte bulunacaklarını anlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da " Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bugün görülen duruşmasına müdahil olarak katılacak" açıklamasında bulundu. NE OLMUŞTU? Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası! Haberi Görüntüle