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Yarına dikkat! Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı geldi. Açıklamada yarın etkili olacak yağışların ani sel ve su baskınına yol açabileceği kaydedildi

Giriş: 03.05.2023 - 13:42 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Marmara Bölgesi için şiddetli sağanak uyarısı!
Marmara Bölgesi için şiddetli sağanak uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi'ndeki 9 kent için şiddetli sağanak uyarısı geldi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu ve Eskişehir'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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