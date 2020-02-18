Kandilli Rasathanesi verilerine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta, Balıkesir, Bursa, Aydın, İzmir olmak üzere birçok çevre illerde de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "An itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

AFAD son depremler sayfasına aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İşte 18 Şubat Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 18 ŞUBAT

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ -18 ŞUBAT 2020

2020.02.18 19:09:22 39.1057 27.8238 12.1 -.- 5.2 4.9 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 18:04:09 34.7780 26.5157 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.02.18 17:16:56 38.2455 38.7468 9.0 -.- 1.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 17:09:13 38.3348 39.0813 6.3 -.- 0.8 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 17:07:23 39.0507 27.8648 5.0 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 17:01:09 38.3872 39.1423 4.6 -.- 0.9 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 16:59:42 38.4368 39.3927 6.4 -.- 1.9 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 16:51:10 39.0072 29.6415 5.2 -.- 2.2 -.- GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2020.02.18 16:40:50 38.1805 30.7990 5.0 -.- 1.9 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel

2020.02.18 16:22:15 38.0813 28.1198 9.5 -.- 1.0 -.- BICAKCI-ODEMIS (IZMIR) İlksel

2020.02.18 16:08:54 38.3048 39.1207 13.4 -.- 1.7 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.02.18 16:06:38 39.0053 27.8817 2.1 -.- 1.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 15:44:05 38.1955 38.7817 18.9 -.- 2.0 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 15:42:36 38.3418 30.8852 2.4 -.- 1.3 -.- YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2020.02.18 15:27:18 39.0002 27.9122 5.0 -.- 1.5 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 15:21:06 39.0618 27.8158 12.2 -.- 1.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 15:20:14 39.0038 27.8962 5.0 -.- 2.0 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 15:15:04 38.2602 38.8972 19.2 -.- 1.2 -.- BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 15:07:20 38.3365 39.3825 2.6 -.- 0.9 -.- POLATKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel