Manisa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00:23 sularında merkez üssü Kırkağaç olan Manisa 4.3 depremle ikinci kez sallandı. İlk deprem saat 19.00 sularında 5.2 şiddetinde olmuştu. Deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER

AFAD son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 19 ŞUBAT 2020

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.02.19 00:23:09 39.1028 27.8093 5.3 -.- 4.3 4.2 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.19 00:11:57 39.0875 27.7988 4.3 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.19 00:04:54 39.0933 27.8365 9.4 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 23:59:49 37.3837 29.3662 5.0 -.- 1.3 -.- PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2020.02.18 23:56:59 38.3157 42.7507 11.8 -.- 1.7 -.- ANAKOY-GEVAS (VAN) İlksel

2020.02.18 23:50:30 39.1022 27.8347 9.7 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 23:50:11 39.0832 27.8298 9.7 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 23:47:27 39.1058 27.8420 7.4 -.- 2.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 23:43:42 39.1145 27.8500 9.1 -.- 1.7 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 23:39:22 39.1002 27.8080 7.0 -.- 3.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 23:37:18 38.2668 38.8198 3.1 -.- 1.7 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 23:36:21 38.8055 27.0435 8.9 -.- 2.3 -.- GUZELHISAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2020.02.18 23:34:00 39.0953 27.8158 11.0 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 23:31:34 39.1917 27.8505 6.9 -.- 1.5 -.- GELENBE-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 23:27:06 39.1015 27.8068 7.2 -.- 3.5 3.1 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 23:23:12 39.1032 27.8208 8.3 -.- 2.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 23:21:59 39.0622 27.8108 7.0 -.- 2.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 23:20:36 39.0932 27.8383 12.5 -.- 2.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel