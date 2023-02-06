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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: Malatya'dan İskenderun'a kadar bir kırılma söz konusu

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem fırtınası hakkında açıklamada bulundu. Tatar, "Malatya'dan İskenderun'a kadar bir kırılma olduğunu söyleyebiliriz" dedi

Giriş: 06.02.2023 - 07:31 | Güncelleme: ABONE OL
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"Malatya'dan İskenderun'a kadar bir kırılma söz konusu"
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yeni açıklamalar geldi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Malatya'dan İskenderun'a kadar bir kırılma söz konusu" dedi.

Tatar'ın açıklamaları şöyle; "Oldukça sığ bir deprem. Çok geniş bir coğrafyadan hissedildi. 7.4 büyüklüğünde olan depremde çok yıkıcı boyutta artçı sarsıntılar da meydana geliyor. Artçıların en büyüğü 6.6 büyüklüğünde. Ayrıca Malatya'dan İskenderun'a kadar bir kırılma olduğunu söyleyebiliriz. Çok sayıda hasarlı bina var. Artçı sarsıntıları dikkate alırsak bu binalardan uzak durulmalı. Tüm arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti. Baktığımızda çok geniş bir alana yayılıyor. Şu anki tabloda sanki Elazığ depreminden daha güneybatıya doğru yaşandığını görüyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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