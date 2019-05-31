Ferdi Durdu'nun haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, bir F4 savaş uçağının Malatya Erhaç Üssü’ne inişi sırasında arızalandığı, uçakta hasar oluştuğu ve uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir F-4 uçağı Erhaç Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluştuğu bildirildi.

Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotun sağlık durumlarının iyi olduğunun bildirildiği açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle: "Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."