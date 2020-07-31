Malatya'daki depremin merkez üssü Hekimhan ilçesi olarak belirlendi. Saat 08.33'te meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4.0 AFAD ise 3.9 olarak duyurdu.

Bölgede kısa süreli panik yaratan depremin derinliğinin 5.00 km olduğu açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 31 TEMMUZ 2020

2020.07.31 08:33:18 38.7152 38.0758 5.0 -.- 3.8 4.0 YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2020.07.31 06:33:50 35.3707 26.7382 6.4 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.31 06:32:07 35.1308 24.0590 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.31 06:20:24 40.0960 28.6493 7.4 -.- 2.4 -.- DOGANALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2020.07.31 05:50:54 40.7658 27.4413 9.9 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.07.31 05:42:52 35.3627 26.7668 7.6 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.31 05:31:52 38.7873 43.5360 5.0 -.- 2.4 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel

2020.07.31 05:26:19 39.1120 27.8125 10.9 -.- 2.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.07.31 05:13:33 34.0860 25.2197 8.9 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.31 04:09:52 38.9947 43.2338 5.0 -.- 2.0 -.- GORUSLU-ERCIS (VAN) İlksel

2020.07.31 03:03:14 40.1938 26.1272 11.6 -.- 1.2 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.07.31 02:47:53 38.8305 27.0293 12.8 -.- 2.1 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2020.07.31 02:40:50 35.0135 27.1205 6.5 -.- 3.8 4.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.31 02:35:14 35.5430 26.6958 7.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.31 01:44:31 40.7568 28.8390 7.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2020.07.31 00:18:38 36.1280 29.7037 29.3 -.- 1.1 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel