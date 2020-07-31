Malatya'daki depremin merkez üssü Hekimhan ilçesi olarak belirlendi. Saat 08.33'te meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4.0 AFAD ise 3.9 olarak duyurdu.
Bölgede kısa süreli panik yaratan depremin derinliğinin 5.00 km olduğu açıklandı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 31 TEMMUZ 2020
2020.07.31 08:33:18 38.7152 38.0758 5.0 -.- 3.8 4.0 YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2020.07.31 06:33:50 35.3707 26.7382 6.4 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.07.31 06:32:07 35.1308 24.0590 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.07.31 06:20:24 40.0960 28.6493 7.4 -.- 2.4 -.- DOGANALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2020.07.31 05:50:54 40.7658 27.4413 9.9 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.07.31 05:42:52 35.3627 26.7668 7.6 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.07.31 05:31:52 38.7873 43.5360 5.0 -.- 2.4 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2020.07.31 05:26:19 39.1120 27.8125 10.9 -.- 2.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.07.31 05:13:33 34.0860 25.2197 8.9 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.07.31 04:09:52 38.9947 43.2338 5.0 -.- 2.0 -.- GORUSLU-ERCIS (VAN) İlksel
2020.07.31 03:03:14 40.1938 26.1272 11.6 -.- 1.2 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.07.31 02:47:53 38.8305 27.0293 12.8 -.- 2.1 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2020.07.31 02:40:50 35.0135 27.1205 6.5 -.- 3.8 4.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.07.31 02:35:14 35.5430 26.6958 7.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.07.31 01:44:31 40.7568 28.8390 7.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.07.31 00:18:38 36.1280 29.7037 29.3 -.- 1.1 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!