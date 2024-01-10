Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
Türkiye bir kadın cinayeti dehşetine daha tanık oldu. Manisa'da yaşanan olayda Özge Gülenyüz adlı kadın, mağazasında Osman Davras'ın silahlı saldırısına uğradı. Gülenyüz'ü öldüren cani, aynı silahla kendi hayatına son verdi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren kişi, aynı silahla hayatına son verdi.
AA'da yer alan habere göre ilçede emlakçılık yapan Osman Davras (48), bir süredir gönül ilişkisi yaşadığı, Acarlar Mahallesi'nde giyim mağazası bulunan Özge Gülenyüz'ün (34) iş yerine gitti.
Burada Gülenyüz'ü tabancayla öldüren Davras, aynı silahla intihar etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Gülenyüz ile Davras'ın hayatlarını kaybettiklerini belirledi.
Fotoğraflar: İHA