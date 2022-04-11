Lavrov: Askeri operasyonlar durmayacak

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Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bir sonraki görüşmeye kadar Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları durmayacak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 47. gününde devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yeni açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği 'askeri operasyona' ilişkin konuşan Lavrov, "Bir sonraki görüşmeye kadar Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları durmayacak" dedi.

Lavrov, "Ukrayna ile görüşmelere devam etmemek için bir sebep görmüyorum" ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA TEMASLARI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin başlangıcından bu yana taraflarla diplomasi trafiğini yürüten Türkiye, 29 Mart'ta müzakerelere ev sahipliği yaptı. Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe'de bir araya geldi. Ayrıca iki ülkenin dışişleri bakanları 10 Mart'ta Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti.