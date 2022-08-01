Kuyumcu dükkanına girdi! Çenesi kilitlendi! Dili boğazına kaçtı!

Son dakika haberine göre Elazığ'da, Kuyumcular Çarşısı içerisindeki bir dükkanda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte kuyumcuya giden diyabet hastası vatandaş, ayakta beklerken ‘Şekerim düştü’ dedi.

Diyabet hastası adam tam oturacakken bir anda yere yığıldı. Kuyumcu Bayram Saydam, adamın çenesinin kilitlendiğini ve dilinin boğazına kaçtığını tespit etti.

Saydam ve arkadaşı, şahsın kilitlenen çenesini açtı ve dilini boğazından çıkardı. Ardından şahsa çikolata verildi. Çikolata yiyen vatandaş bir süre sonra ayağa kalktı.