Kütahya'da porselen fabrikasında yangın
Kütahya'da bir porselen fabrikasında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Giriş: 02.01.2024 - 08:49 Güncelleme: 02.01.2024 - 09:36
Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alanyurt Mahallesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.